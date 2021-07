Variante delta: un muerto y varios infectados tras una boda al aire libre en Texas

Todos los asistentes contaban con el esquema completo de vacunas contra el Covid-19.

Una boda al aire libre con 92 invitados se celebró en Houston, Texas. En ella, los asistentes debían comprobar que tenían el cuadro completo de vacunación contra el Covid-19.

El matrimonio se llevó a cabo con normalidad. Sin embargo, pocos días después un hombre y una mujer que habían viajado desde la India para la boda, comenzaron a tener síntomas.

La mujer tenía diabetes y su acompañante gozaba de buena salud. Ambos recibieron la segunda dosis de la vacuna Covaxin, fabricada por Bharat Biotech, 10 días antes de viajar.

Antes de abordar al avión hacia Estados Unidos dieron negativo a la prueba de Covid-19. Durante la primera noche en suelo norteamericano, la mujer sintió cansancio, pero lo atribuyó al largo camino.

Sin embargo, cuatro días después de la boda, ambos tenían síntomas del virus, se hicieron una prueba y dieron positivo. A los dos días de la confirmación, el hombre fue hospitalizado en estado grave y murió un mes después de la fiesta.

Otros contagiados

Otras cuatro personas, mayores de 50 años, que tuvieron contacto con ellos durante la boda, también se contagiaron con la variante delta. De ellos, dos habían sido inmunizados con Pfizer-BioNTech y los otros dos con Moderna.

Según se dio a conocer, uno de los enfermos presentó síntomas severos y fue hospitalizado, pero se recuperó al igual que el resto de contagiados, que tenían enfermedades preexistentes como diabetes e hipertensión.

El caso fue presentado por Baylor College of Medicine, que aseguró que no busca decir que las vacunas no funcionen, pero si que se haga conciencia sobre la importancia de mantener las medidas de bioseguridad y que lo que ocurrió en la boda pudo haber sido peor, si no se hubiesen vacunado.