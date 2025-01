Vecinos reciben "visita" de un puma en San Marcos (video)

-

Los vecinos de una comunidad de San Marcos quedaron sorprendidos al ver un cachorro felino que caminaba cerca de sus casas.

OTRAS NOTICIAS: El relato del guardaparques que se encontró con dos pumas en Petén

Vecinos de la aldea Cedro de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, recibieron la "visita" de una especie salvaje y documentaron el momento.

De acuerdo con los testigos, sus casas están cerca de un área boscosa, y al escuchar ruidos en el lugar, salieron a ver y fueron sorprendidos por un puma cachorro yaguarundí, conocido también como puma yagouaroundi.

El momento se registró el lunes 13 de enero de 2025, y los vecinos grabaron a este cachorro. En un video al que tuvo acceso Soy502, este se dejó ver mientras caminaba en el área verde y boscosa de esa localidad.

Los vecinos señalaron que no se acercaron mucho para no asustar al felino, pues desconocían si estaba o no en cautiverio y habría escapado; también indicaron que pudo haber migrado de hábitat.

Mira aquí el video:

Puma yagousrondi en área boscosa de un vecindario de San Marcos.@soy_502 pic.twitter.com/OBXVUsXVRp — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) January 15, 2025

Las personas catalogaron como una "visita espectacular" el avistamiento de esta especie.

Los yaguarundí son felinos de pequeño a mediano y tienen un cuerpo más alargado y delgado que los pumas.

Su coloración en el pelaje es uniforme con dos variantes de color, gris y rojo.