Video: Vehículo embiste a aficionados tras descontrolada celebración en el Mundial

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Tres fanáticos resultaron heridos y el conductor fue detenido minutos después en estado de ebriedad.

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Aficionados mexicanos fueron embestidos cuando celebraban de manera descontrolada la victoria de su selección 1-0 ante Corea del Sur, en el Mundial de la FIFA 2026.

El hecho sucedió en las inmediaciones de la Glorieta de Pancho Villa, en Chihuahua, México, en donde los fanáticos se encontraban festejando en la vía pública.

Sin embargo, dicha celebración se salió de control y un grupo comenzó a mover un vehículo que transitaba por el sector, lo que aparentemente provocó molestia en el conductor, quien aceleró y embistió al menos a tres personas, según se observa en un video.

El conductor decidió huir del lugar y las otras personas que acompañaban a los afectados intentaron perseguirlo por algunos metros.

Medios locales informaron que posteriormente el responsable del atropello fue detenido en estado de ebriedad por agentes policiales, mientras las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Mira aquí el video: