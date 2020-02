Viceministra de Cultura fue despedida por Giammattei

La recién nombrada como viceministra de Cultura para el área administrativa, Ángela Fernández, fue destituida por el presidente Alejandro Giammattei.

El 29 de enero fue la primera reunión ordinaria como Ministerio de Cultura y Deportes, sin embargo a Fernández no le duró mucho el entusiasmo, pues ya no podrá continuar en el cargo.

TE PUEDE INTERESAR:

El presidente Alejandro Giammattei confirmó lo que inició como un rumor. "Sí, si la destituí", dijo sin dar mayores detalles el mandatario.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, dijo: "No me recuerdo, pregúnteselo a la Ministra de Cultura y Deportes, ella me lo pidió".

Luego aseguró: "En este Gobierno el que no quiera entender que tenemos que trabajar en favor de la población, que tenemos aligerar los procesos y que encima de todo esté contratando gente de asesores que devienen de personas de dudosa reputación no puedo permitirlos en mi Gobierno y por eso la destituí".