¡Video revelador! Avión sufrió explosión en el aire antes de desplomarse

Más de 60 personas murieron y dos fueron rescatadas en el accidente de un avión que chocó y explotó al aterrizar en Corea del Sur con 181 personas a bordo, informaron las autoridades.

La Agencia Nacional de Bomberos confirmó a medios internacionales que el saldo fatal ha subido a 62 muertos.

Mientras que la cadena de televisión surcoreana MBC TV ha publicado un video en el que se observa una explosión en uno de los motores de la aeronave Boeing 737-800.

Hasta ahora se especula que la explosión se habría originado luego del impacto de un pájaro, en el motor del ala derecha del vuelo 2216 de Jeju Air.

El avión efectuó un aterrizaje forzoso y, según se ha indicado, lo hizo sin el tren de aterrizaje. Aunque logró llegar a la pista del Aeropuerto Internacional de Muan en Corea del Sur, explotó al impactar contra un muro de seguridad.

South Korea’s MBC TV has released Footage appearing to show an Explosion, possibly a Bird Strike, in the Right-Wing Engine of Jeju Air Flight 2216, right before it Crashed earlier at Muan International Airport in South Korea. pic.twitter.com/Vsy23dmuFZ — OSINTdefender (@sentdefender) December 29, 2024

En el vuelo viajaban 175 pasajeros y seis miembros de la tripulación, hasta ahora se han reportado 62 fallecidos y dos personas rescatadas con vida.

El accidente se produjo alrededor de las 9:07 h del domingo 29 de diciembre. El vuelo había partido del aeropuerto de Bangkok en Tailandia.

Por ahora, la policía y los bomberos están investigando la causa exacta del accidente, que creen que fue causado por un fallo en el despliegue del tren de aterrizaje del avión.

URGENTE - IMÁGENES IMPACTANTES | Así se estrellaba el avión Jeju Air en Corea del Sur con 181 personas a bordo.



Ya confirmaron 23 fallecidospic.twitter.com/sZ0wureR5Q — Nexofin (@Nexofin) December 29, 2024

Lee Hyeon-ji, una oficial de rescate de los bomberos de Jeolla del Sur, había advertido que "el saldo podría subir debido a los heridos de gravedad".

El Aeropuerto Internacional Muan, en el condado del mismo nombre, se ubica a unos 288 kilómetros al sudoeste de Seúl.

El cuerpo de bomberos dijo que movilizó 32 camiones y numerosos agentes al sitio del accidente.