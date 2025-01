Así fue el terremoto en China que dejó más de 90 muertos (videos)

-

Cámaras de vigilancia captaron los momentos de pánico durante el terremoto de 7.1 en China.

Siendo las 9:05 horas del martes 7 de enero de 2025 en China, se registró un terremoto que dejó más de 90 personas fallecidas, reportaron los medios de ese país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro ocurrió en la ciudad sagrada conocida como Shigatse en la región de Tíbet y este fue de magnitud 7.1.

Sin embargo, China registró el temblor con magnitud de 6.8, de acuerdo con una publicación del medio The Guardian.

El terremoto ha devastado a China y en videos difundidos en redes sociales se observó desde distintos ángulos y lugares de Tíbet el momento en que este se originó.

Las imágenes evidenciaron derrumbes estructurales y el pánico de los ciudadanos de ese país, quienes en su gran mayoría salieron corriendo de los inmuebles donde se encontraban realizando diversas actividades.

Mira aquí los videos:

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 şiddetinde #deprem meydana gelmiş. #China #Tibet #TibetEarthquake pic.twitter.com/VhqIEoqYRx — Leyla Kartop (@LeylaKartop_) January 7, 2025

Two CCTV footages show strong 7.0 earthquake in Tibet region, China.

Earthquake was relatively shallow, at the depth of 10km.

At least 53 people have tragically lost their life while more than 70 are injured.

There were dozen of aftershocks in China and Nepal.#earthquake… pic.twitter.com/kFsGVwfl4f — Disasters Daily (@DisastersAndI) January 7, 2025

#Mundo ¡Impactante! Al menos 95 personas perdieron la vida y otras 130 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,8 registrado este martes en el condado de Tingri de la región china del Tíbet que además sacudió a Nepal y la India. En el citado condado de Tingri, el más… pic.twitter.com/fJoQfuMDKo — Última Hora Col (@ultimahoracol_) January 7, 2025

Las autoridades de China no han oficializado la cantidad de personas fallecidas. El número de heridos supera los 110.