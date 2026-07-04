Un "triste" Vozinha destaca que jugaron de "igual a igual" ante Argentina

-

El guardameta de Cabo Verde, Josimar Dias, más conocido como Vozinha, mostró su tristeza tras ser eliminados por Argentina este viernes en dieciseisavos de final del Mundial, pero celebró que su modesta selección se plantó de "igual a igual" ante el vigente campeón del mundo.

"Estamos un poco tristes porque hicimos lo suficiente para ganar el juego", dijo el arquero en entrevista para un canal de televisión brasileño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Olé (@diario.ole)

"Jugamos con el actual campeón del mundo y logramos jugar de igual a igual y tuvimos oportunidades de ganar el juego, tenemos que estar satisfechos y orgullosos", agregó el guardameta, que se transformó en una de las sorpresas del Mundial con atajadas de ensueño ante España en fase de grupos.

Vozinha reconoció el "gran respeto" que genera Messi y los demás jugadores argentinos, pero resaltó que con sus compañeros se enfocaron en hacer su juego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN Deportes (@espndeportes)

"Infelizmente no conseguimos ganar. Ahora hay que mirar al futuro", y esperar lo mejor para una selección africana que sumó en su grupo sorprendentes empates ante España y Uruguay.

El guardameta celebró el despertar futbolístico de su "muy pequeño país, de un país pobre, sin muchas condiciones, pero también un pueblo resiliente" y deseó que esta actuación mundialista lleve a su nación inversiones al futbol y al deporte en general.