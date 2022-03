Will Smith abofetea a Chris Rock por hacer una broma pesada

El momento parecía estar planeado, pero luego todo se salió de control ante la mirada de los asistentes.

El humorista Chris Rock realizaba la presentación de una de las categorías de los Premios Oscar cuando comenzó a bromear con Will Smith y su esposa, quien se veía incómoda.

El actor no dudó en acercarse y tirarle una bofetada.

La broma fue sobre la falta de cabello de la esposa de Smith: “No veo la hora de verte en ‘GI Jane 2’”.

Pinkett Smith lucía furiosa antes de que los censores encendieran y silenciaran el intercambio de Rock y Smith.

Los lectores de labios, sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que un lívido Smith gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

Uncensored video of what just happened between Will Smith and Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/J1sHYL0uQj — This Is What’s Trending Now (@TrendingThisIs) March 28, 2022

Desconcertado momentáneamente, Rock respondió: "Vaya, Will Smith me acaba de dar una bofetada" antes de defender su broma como "simplemente una broma de 'GI Jane'", pero el actor nominado al Óscar no lo entendió y siguió gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".