Yamal y Porro con trabajo diferenciado a 3 días de la final

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La selección española regresó este jueves a los entrenamientos ya con la mira puesta en la final ante Argentina, pactada para la 1:00 p. m. del próximo domingo. La práctica se desarrolló en el centro del New York Red Bull con Lamine Yamal y Pedro Porro trabajando por separado.

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Los dos futbolistas realizaron el calentamiento junto al resto del grupo, pero luego se enfocaron en estiramientos sobre alfombras mientras el equipo se centró en rondos durante el lapso abierto a la prensa.

Yamal suma 557 minutos en la Copa Mundial FIFA 2026 y ha marcado en una ocasión. (Foto: AFP)

Luis de la Fuente espera que ambos puedan integrarse este viernes para ajustar detalles de cara a la gran final.

Pedro Porro suma 2 anotaciones en 499 minutos disputados en la Copa Mundial 2026, previo a la gran final. (Foto: AFP)

Yamal finalizó el juego ante Francia con molestias que lo hicieron cojear mientras que Porro presentó una sobrecarga. En ambos casos, la Real Federación Española de Futbol aseguró que ambos estarán disponibles para el cierre del torneo.

*Con información de agencias.