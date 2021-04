"Youtuber" mexicano critica el Aeropuerto La Aurora (video)

El youtuber mexicano "Slobotzky" criticó al Aeropuerto internacional La Aurora, durante una visita que realizó a Guatemala, en el último episodio del podcast “La Cotorrisa” en el que comparte micrófonos con Ricardo Pérez.

En la sección El Anecdotario, el standopero habló sobre la imagen que ofrece la terminal de la ciudad de Guatemala, y da a entender que es desorganizado y poco atractivo, pero que ello se olvida al visitar los principales atractivos del país.

“El de Guatemala parece Latapo (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente en México) mal hecha. Sales a donde te reciben los taxis y hay señores vendiendo artesanías, gallinas volando. Te lo juro por Dios que vi gallinas, yo vi gallinas. Ya que llegas a Guatemala, increíble, pero su aeropuerto no das un p**o peso”, expresa Slobotzky.

Ricardo Pérez argumenta que es una situación similar a la que viven los mexicanos y responde que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es uno de los más feos que hay en el mundo.

“Nunca lo he visto terminado. Siempre está en obra. Es como esa casa de tu vecino que lleva 22 años viviendo ahí y no la ha terminado. Todo está lleno de tabla-roca, hay partes donde el techo está más alto y en otras más bajo, a veces ves a los alemanes como entrando al País de las Maravillas. Da vergüenza. A mí me gusta mi país y la ciudad está increíble, pero sí da vergüenza, ¿qué van a pensar los japoneses?”, añade Pérez.

Aunque Slobotzky trata de decir que no es malo, Pérez le indica que es horroroso, con baños tapados, olores insoportables.

“Los baños siempre están tapados, huele horrible. Todavía hay gente de Mexicana (línea aérea) ahí. Ya está muy dañado”, resalta Pérez.

La discusión se generó cuando leían una historia sobre un admirador del programa que iba a viajar de Estados Unidos a México con chocolates, los cuales envolvió con cinta gris y al revisar su equipaje, los policías en el aeropuerto pensaron que se trataba de drogas.

Viaje a Guatemala

Al parecer, la imagen que recuerda el comediante es de su visita a Guatemala en 2017 cuando participó en el "Stand Up Fest" que se llevó a cabo el 31 de agosto de ese año. También existe registro de su visita en octubre de 2018. Su última visita fue en octubre de 2019.

Soy502 realizó la consulta a la Dirección General de Aeronáutica Civil para conocer la reacción a dichas declaraciones.