Los 16 estadios que albergarán 104 partidos del Mundial 2026

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El Mundial 2026 se disputará por primera vez, desde el jueves, en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y sus 104 partidos, un récord para el torneo, se repartirán en 16 estadios de las tres naciones norteamericanas.

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Estados Unidos será el país que más encuentros acoja, 78 en total, incluidos todos los juegos a partir de cuartos y la final en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, uno de los once estadios mundialistas en su territorio.

En México se disputarán 13 encuentros, incluido el partido inaugural en el mítico Azteca de la capital, uno de los tres estadios con cotejos en esta Copa del Mundo, mientras que Canadá organizará también 13 partidos, pero con solo dos sedes.

16 escenarios albergarán la máxima fiesta del futbol mundial en Norteamérica 2026.

ESTADOS UNIDOS

MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

Este recinto inaugurado en 2010 acogerá la final del torneo, un año después de haber sido el escenario de la consagración del Chelsea en el Mundial de Clubes.

En total, ocho de los 104 partidos del Mundial se disputarán en este estadio situado en East Rutherford (Nueva Jersey), en las afueras de Nueva York.

Para llegar en tren, los aficionados tendrán que desembolsar nada menos que 98 dólares ida y vuelta (unos 750 quetzales), frente a unos 12,90 en condiciones normales (100 quetzales aproximadamente).

En este estadio se vivirá la gran Final de la Copa Mundial 2026, además de la final del primer Mundial de Clubes con formato de 32 equipos.

Hard Rock Stadium, Miami

Sede del Masters 1000 de tenis de Miami desde 2019, este recinto será el escenario del partido por el tercer puesto, el último de los siete encuentros que albergará, entre ellos dos de Uruguay, uno de Brasil y otro de Colombia en la primera fase.

En 2024, la final de la Copa América entre Argentina y Colombia se retrasó más de una hora debido a incidentes en los alrededores del coliseo, después de que algunos aficionados intentaran forzar los accesos.

El estadio de Miami cuenta con capacidad para 65 mil personas.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Verdadera joya arquitectónica, este estadio dotado de un techo retráctil y de una pantalla de 360 grados acogerá dos juegos de la fase de grupos de España y una semifinal.

El Estadio de Atlanta tiene capacidad para 75 mil espectadores.

Gillette Stadium, Boston

Tras vencer a Brasil en un amistoso en marzo en este estadio, la selección francesa se enfrentará aquí a Noruega para cerrar su fase de grupos.

Renovado para la máxima cita, el recinto acoge habitualmente a los New England Patriots de la liga de futbol americano (NFL).

El escenario ubicado en Boston, cuenta con 65 mil plazas para aficionados.

AT&T Stadium, Dallas

En este espacio de 2,300 metros cuadrados, el más grande del Mundial, Inglaterra y Croacia se enfrentarán en la fase de grupos en una reedición de la semifinal de Rusia 2018, ganada por los croatas 2-1 en la prórroga.

El estadio de Dallas es uno de los más grandes para este Mundial, con 94 mil plazas.

SoFi Stadium, Los Ángeles

Inaugurado en 2020, este estadio de techo singular será el escenario de ocho partidos del Mundial 2026, antes de recibir las ceremonias de apertura y clausura de los próximos Juegos Olímpicos, en 2028.

Es el recinto deportivo más caro del mundo, con un costo superior a los 5 mil millones de dólares (poco más de 38 mil millones de quetzales).

El SoFi Stadium alberga a un total de 70 mil personas.

Arrowhead Stadium, Kansas City

Considerado el recinto deportivo más ruidoso del mundo según el Libro Guinness de los Récords, con un nivel sonoro de 142,2 decibelios registrado durante un partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los New England Patriots en 2014, este estadio será el escenario del Argentina-Argelia en fase de grupos.

El Arrowhead Stadium cuenta con capacidad para 73 mil espectadores.

Lumen Field, Seattle

Con forma de herradura, este estadio situado en el puerto de Seattle, en el Océano Pacífico, ofrece en su lado norte una vista impresionante de los rascacielos de la ciudad.

El escenario deportivo de Seattle cuenta con capacidad de 69 mil plazas.

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Inaugurado con un amistoso entre el Manchester United y el Barcelona en 2003, aquí jugarán un partido de la primera fase dos de los favoritos al título, Brasil y Francia, además de ser el escenario del debut de Ecuador en United 2026.

El estadio en Filadelfia puede recibir a 69 mil aficionados.

NRG Stadium, Houston

Primer estadio de la NFL dotado de un techo retráctil, este recinto inaugurado en 2002 recibe con regularidad encuentros de las selecciones estadounidense y mexicana.

El estadio de Houston puede recibir a 72 mil personas.

Levi's Stadium, Santa Clara

Sede del último Super Bowl y del espectacular show de Bad Bunny en el medio tiempo, este escenario californiano está situado a 62 km de la ciudad de San Francisco.

El estadio ubicado en Santa Clara tiene capacidad para 71 mil espectadores.

MÉXICO

Estadio Azteca, Ciudad de México

Está ubicado a 2,240 metros de altitud y fue el escenario de los títulos mundiales de la Brasil de Pelé (1970) y la Argentina de Diego Maradona (1986).

Este legendario edificio, sostenido por sus 66 emblemáticas columnas de hormigón armado, acogerá el partido inaugural de un Mundial por tercera vez, cuando México y Sudáfrica salgan a escena.

El mítico estadio Azteca puede albergar a 83 mil espectadores por partido.

Estadio BBVA, Monterrey

Inaugurado en 2015, este estadio moderno y de bajo consumo energético ofrece a sus espectadores una magnífica vista de los relieves montañosos del Cerro de la Silla.

Fue reconocido como la sede deportiva más hermosa del mundo gracias a su diseño asimétrico, con capacidad para 53,500 personas.

Estadio Akron, Guadalajara

Construido en un terreno elevado y con un techo que recuerda al del "Stade de France" (Estadio de Francia), este recinto, al igual que el de Monterrey, solo acogerá cuatro partidos, entre ellos el España-Uruguay con el que se cerrará el Grupo H.

El estadio de Guadalajara destaca por tener forma de volcán y poder recibir a 48 mil aficionados.

CANADÁ

Canadá BC Place, Vancouver

Este coliseo albergó la final del Mundial femenino de 2015, ganada por Estados Unidos ante Japón por 5-2, y acogerá dos de los tres partidos de la fase de grupos de Canadá, frente a Catar y Suiza.

Se trata de un coloso previsto para múltiples actividades ubicado en la zona de False Creek destacando por sus 54 mil plazas para espectadores.

BMO Field, Toronto

El más pequeño de los 16 estadios del Mundial, el BMO Field solo dispone habitualmente de 28 mil plazas.

El BMO Field de Toronto es el primer estadio específico de futbol en Canadá.

Para cumplir las normas establecidas por la FIFA fue necesario construir dos gradas detrás de las porterías con las que se añadieron 17 mil asientos.