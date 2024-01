"Tres Kiebres" responde tras voto a Semilla y sus supuestos vínculos al narcotráfico

-

Entre molestia e incomodidad, el diputado de Chiquimula, conocido como "Tres Kiebres", habló de los señalamientos de narcotráfico en su contra.

Vestido con un sombrero vaquero negro y un saco magenta, el exalcalde de Ipala y ahora diputado por Chiquimula, Esduin Jerson Javier Javier, más conocido como el "Tres Kiebres" respondió por su controversial voto a favor de la Junta Directiva que impulsó Semilla.

El domingo 14 de enero, el diputado Javier Javier sorprendió no sólo por realizar una serie de transmisiones en vivo de la primera sesión de la X Legislatura, sino por haber emitido su voto en favor de la Junta Directiva presidida por Samuel Pérez.

Diputados y fuentes allegadas contaron a Soy502 que el "Tres Kiebres" votó a favor, porque habría traicionado a Manuel Baldizón y a sus hijos al hacer una alianza con el partido Cabal de Edmond Mulet. Aunque permanecería en el partido Cambio para mantener su opción de mantener puestos en el Congreso.

Javier Javier lo negó. Aseguró que emitió su voto luego de analizar las dos propuestas y viendo lo mejor que fuera para el país. "Tenía qué pensar qué le convenía más a nuestro país y obvio, vi que le convenía más la gobernabilidad, por eso apoyamos a la planilla del que hoy es Presidente del Congreso", dijo.

El "Tres Kiebres" negó que hubiera recibido alguna instrucción por parte de los hijos de Manuel Baldizón, pese a que diputados contaron que recibió varias llamadas pidiéndole que apoyara a Sandra Jovel para dirigir el Legislativo.

Esta afirmación la negó de manera tajante Javier Javier: "No. La verdad es que yo fui electo y con el respeto que ellos se merecen, no pueden venir y decir por qué voy a votar, porque a mi la que me eligió fue mi gente del departamento de Chiquimula y es ahí a donde me debo".

"No será expulsado de Cambio"

En tanto, Jorge Baldizón, secretario Ajunto Uno del partido Cambio, indicó que sí tuvieron comunicación con Javier Javier, pero que se le dio la libertad de elegir la mejor planilla, siempre que estuviera en la línea de la gobernabilidad del país.

Reconoció que sí llamó al "Tres Kiebres", pero "se le dio la libertad de elegir por quién votar" y negó que haya alguna alianza o acercamiento con el partido Cabal de Edmond Mulet.

Baldizón también dijo que, ante la petición que hizo Sandra Jovel para expulsar a Javier Javier del partido político, "esto no ocurrirá, les aviso que no será expulsado, porque él votó por el bien del país".

"La forma en que votó el diputado Javier Javier demuestra que nosotros no estamos apoyando al pacto de corruptos. Si bien soy amigo, y no lo niego, de Alejandro Giammattei, no significa que lo apoyé en todas las cosas que hizo. Nosotros nos desmarcamos del vínculo que nos crearon al pacto de corruptos y adelantamos que vamos a votar por la gobernabilidad", subrayó Baldizón.

También adelantó que si "toca votar de nuevo por la Junta Directiva, vamos a votar otra vez por la gobernabilidad".

¡Incómodo por temas de narcotráfico!

Además, respondió de manera incómoda sobre los señalamientos de narcotráfico en su contra.

"¿Qué haría usted si usted siendo decente y una mujer intachable le sacan que anda con cinco hombres? ¿Le molestaría?", fue la respuesta inicial del congresista, quien muy incómodo intentaba evadir la pregunta.

Sin embargo, luego reconoció que "le molesta" que se hable del tema.

¿Cómo surgió el señalamiento?

En 2014 la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público (MP) vinculó a Javier Javier con la estructura de Juancho León Ardón, supuesto heredero del cartel Los Ipala luego que Byron Berganza Espina fuera capturado en 2003 en El Salvador por la División Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y condenado en 2008 a 22 años de prisión por narcotráfico.

Sin embargo, León fue asesinado ese mismo año supuestamente por un grupo armado de los "Zetas", por lo que el finquero Merlin Giovanni España asumió el liderazgo del cartel, iniciando la relación con, el ahora diputado, puesto que el empresario creó la sociedad anónima Constructora y Maquinaria España, junto con el "Tres Kiebres".

Ese mismo 2008, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró a la revista ContraPoder que "había sospechas" de que el "Tres Kiebres" habría asumido el poder del cartel Los Ipala. Sin embargo, no dio más detalles al respecto.

(Foto: Wilder López/Soy502)

España fue asesinado en el 26 de junio de 2010 en un atentado atribuido a los "Zetas". Tres meses después, Javier Javier también sufrió un atentado, pero salió con vida. Fue así, cuando, según investigaciones judiciales, el ahora diputado de Cambio asumió el mando del cartel Los Ipala.

A pesar de toda la información al respecto, no ha habido ninguna investigación judicial que se haya hecho pública o donde se ligue a algún proceso jurídico al diputado.

"A mi me molestan las críticas, pero son habladas. Cuando haya pruebas, sería muy diferente. A todos nos molesta... que digan algo que no es cierto", dijo con todo defensivo el "Tres Kiebres" a Soy502.

En el ojo de la CICIG

En 2015, cuando Javier Javier se postuló por primera vez como alcalde de Ipala, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) citó el caso de el "Tres Kiebres" en su informe sobre financiamiento ilícito.

En ese momento recordó que el diputado buscaba dirigir la Municipalidad de Ipala, pese a ser contratista del Estado y dueño de un canal de cable local.

(Fuente: Informe de la Cicig "Financiamiento de La Política en Guatemala)

El "Tres Kiebres" ganó las elecciones en 2015. Curiosamente, fue el único candidato a alcalde de Ipala, pues uno a uno fueron renunciando los políticos que aspiraban al cargo. Algunos argumentaron que habían recibido amenazas.

En 2019 ganó su reelección y, tras aspirar a diputado en el 2023, su hermano, Lusvin Javier obtuvo la dirección de la Municipalidad de Ipala.

La pelea con Neto y los tres asesinatos

El 11 de marzo del 2021, la Fiscalía contra la Narcoactividad realizó 30 allanamientos de inspección y secuestro en Ipala y otros departamentos.

En su momento el MP, aseguró que estaban tras la organización criminal "Los Ipala", la cual se dedica al trasiego de drogas y en el que tenían indicios de la posible participación del "Tres Kiebres".

En esa oportunidad, el MP solicitó retirar el derecho de inmunidad a Javier Javier y revelaron que el cartel podría estar implicado en el asesinato de tres personas tras la pelea de Javier Javier contra el alcalde de Mixco Neto Bran, misma que se habría utilizado como fachada.

Al respecto, el "Tres Kiebres" dijo que desconoce cómo avanza la investigación de este triple crimen y la calificó como "espuria, no tiene fundamento y en su momento tendrían que demostrarse las cosas como son".

Además, aseguró que "no lo han citado" para continuar con la investigación en su contra.