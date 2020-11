Los 5 puntos que busca el Gobierno relacionados al Presupuesto

Giammattei inauguró la ronda de reuniones con tanques de pensamiento y sociedad civil sobre el Presupuesto para 2021.

El Ejecutivo inició una ronda de reuniones con tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil con el objeto de plantear reformas al Presupuesto para el próximo año.

Durante su discurso de inauguración, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que ya no hay tiempo para aprobar un nuevo Presupuesto, y como el Congreso no enviará el Decreto 33-2020 al Ejecutivo para sanción o veto, entonces quedará vigente la autorización de ingresos y gastos actual, es decir, el mismo de 2019, que también repitió este año y que ahora tiene un techo de 107.7 mil millones de quetzales.

"El escenario ha cambiado desde que la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bloque decidieron que van a presentarle la moción al pleno para que ratifique la moción para engavetar o archivar el Presupuesto aprobado recientemente por el Congreso. Dado que no hay tiempo ni la posibilidad Constitucional de volver a poner otro Presupuesto... eso nos obliga a quedarnos con el Presupuesto de este año", manifestó Giammattei.

Según el mandatario, es necesario que el instrumento de ingresos y de gastos sea reformado, no solo porque tiene un techo de 107.7 mil millones de quetzales, sino porque tiene muchos proyectos que ya fueron ejecutados y fuentes de financiamiento que ya no existen, aunque indicó que los obliga a recaudar más.

A decir de Giammattei, el análisis se tiene que replantear y para ello concentrarse en atender cinco puntos principales que, según él, quieren los guatemaltecos:

Salud, Educación, Seguridad y Justicia Recuperación económica Crear una plataforma de verificación.

Salud:

Uno de los puntos que dice Giammattei que debe de priorizar el presupuesto del 2021 es la Salud. Principalmente enfocado en la desnutrición, que va dentro de este punto.

Seguridad y Justicia:

No ahondó sobre lo aspectos que debieran de implementarse en este punto.

Educación:

Pensando en una reforma educativa que dé la posibilidad de que los niños puedan acceder a una educación con tecnología apropiada, dijo el mandatario.

Crecimiento económico:

Y un planteamiento de lograr un crecimiento económico del país para que haya empleo, por lo que debe de haber inversión y certeza jurídica, con acuerdos y diálogo con voluntad política.

Plataforma de verificación:

Este sería una especie de grupo que verifique que el gasto que se está haciendo de una manera correcta. Giammattei dijo que para llegar a ellos se tendrán reuniones públicas y otras privadas dependiendo del actor y si el quiere o no que se publicite su encuentro con el Ejecutivo.

De acuerdo con Giammattei, esta plataforma se crea para que se dejen de "decir mentiras" sobre la forma en que se está ejecutando el gasto.

"Cuando alguien quiere hacerle daño a otra persona, lo primero que hablan son mentiras, y repiten las misma mentira un montón de veces. Lo decía (Joseph) Goebbels, el maestro de la destrucción de información durante la Segunda Guerra Mundial, quien decía que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, y hoy eso es lo que estamos viviendo", dijo el Presidente.

Además, "estamos oyendo un montón mentiras, por ejemplo allá afuera (en la manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán) están diciendo que devolvamos los Q135 millones de Comunicaciones, no podemos devolver algo que no se gastó. Esta comisión de verificación presupuestaria podría venir y explicar las cosas, porque cayeron muchos, incluso hasta altos funcionarios, cuando se trató de una transferencia presupuestaria y no de una financiera; y trataron de decir que se desaparecieron", reclamó.

Menos gasto

A decir del Presidente, el Ejecutivo no quiere un presupuesto de 107.7 mil millones de quetzales, por lo que hay que buscar la manera de bajar el techo, empezar por una reducción del gasto del funcionamiento del Estado (salarios y administración), por lo que pidió a los asistentes que trabajen en conjunto con el Ministerio de Finanzas, para buscar soluciones.

Estas peticiones se hacen luego de cuatro días consecutivos de protestas en la Plaza de la Constitución, en las que se exige la renuncia de Giammattei, quien ya invocó ante la Organización de los Estados Americanos la Carta Democrática Interamericana, que obliga a buscar el diálogo, pese a que el sábado, cientos de manifestantes pacíficos fueron agredidos por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil.