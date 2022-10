Las “indirectas” que le envió Shakira a Piqué en su nueva canción

Shakira lanzó "Monotonía", su nuevo sencillo junto a Ozuna, el cual ha desatado una serie de polémicas.

El pasado miércoles 19 de octubre se estrenó el nuevo sencillo de Shakira con Ozuna, "Monotonía", el cual ha desatado una polémica sobre que pueda ser la dedicación a Piqué tras su separación.

Por medio de Tiktok, un video se volvió viral en el que recopilan 5 referencias que podrían tener con Piqué.

1. En el videoclip "Me enamoré" canción dedicada a Piqué, el jugador sale con una sudadera blanca y en "Monotonía", la persona que dispara directo al corazón de Shakira también tiene la misma sudadera.

2. Las últimas imágenes de Piqué en su Instagram lo muestran con un look rejuvenecido y podría tener que ver con la frase: "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo".

3. En el videoclip sale una persona detrás de Shakira disfrazada de "conejo", considerado como uno de los animales más infieles.

4. Una persona que sale en el videoclip pisando el corazón de Shakira tiene un look similar al de Piqué en una foto reciente.

5. Una de las frases de Shakira en su reciente entrevista a ELLE tras su separación de Piqué fue "Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos que pasa" y justamente en el video aparece un "hueco" en el pecho tras el fulminante tiro recibido.