Caso Parricidio: ¡Se queda sin defensa! Renuncian abogados de Camilo Calvo Leiva

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Los abogados de la defensa de Camilo Roberto Calvo Leiva, sindicado de la muerte del exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago, renunciaron a seguir conociendo dicho proceso.

Tras lo sucedido en la audiencia de primera declaración de Camilo Roberto Calvo Leiva, en la que el acusado protagonizó un episodio de violencia, los abogados defensores: Evelyn Molina Sandoval y Miguel Balsells López pidieron a la juez Carol Patricia Flores aceptara la renuncia para desligarse de seguir conociendo el caso.

El planteamiento ante el Juzgado fue expresado por el abogado Balsells, en nombre de ambos profesionales del derecho.

El abogado Miguel Balsells, a un costado de la jueza Carol Patricia Flores, renunció a seguir conociendo el proceso contra Camilo Roberto Calvo Leiva. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

La juzgadora aceptó tal extremo, por lo que señaló que al momento de saber qué juzgado conocerá el proceso se deberá identificar si existirá defensa particular o bien se le asigne uno del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Es de señalar que la última petición de la defensa a favor de Calvo Leiva fue que juzgadora reconsiderara la decisión de enviar al sindicado al Centro Preventivo de la zona 18, en cumplimiento de su resguardo en prisión preventiva.

Sin embargo, la juzgadora indicó que enviaría un oficio al Sistema Penitenciario para que se informe sobre las circunstancias en la que será recluido para tomar una decisión.

Ligado a proceso

Por otro lado, tras leer la parte resolutiva, la juzgadora decidió ligar a proceso penal a Calvo Leiva, pues se presume que el exviceministro de Energía y Minas, Jorge David Calvo Drago, falleció en forma violenta a manos de su hijo.

De esta cuenta, Calvo Leiva será procesado por el delito de parricidio, pues el Ministerio Público lo señala como el responsable de dar muerte a su padre, el sábado 18 de julio.

Sobre el caso

El sujeto es señalado de haber dado muerte a su padre durante un hecho ocurrido en el interior de una vivienda ubicada en el condominio Bosques de Alcalá I, en Kanajuyú II, zona 16.

Según el reporte policial, vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos de auxilio durante la madrugada, por lo que solicitaron la intervención de la PNC.

Cuando los agentes llegaron al lugar tocaron la puerta de la residencia, fueron atendidos por el propio Calvo Leiva y al ingresar localizaron el cuerpo sin vida del exviceministro, el cual estaba tendido en el suelo con heridas provocadas por arma blanca.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque ocurrió tras una discusión entre padre e hijo.