Caso Larkin: Juicio contra Carlos Acevedo suspendido por recusaciones

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Tras las recusaciones planteadas contra la jueza Dinora Martínez, titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, fue suspendida la audiencia de inicio de juicio en el caso Larkin.

La audiencia de inicio del juicio contra Carlos Acevedo, piloto del automóvil que embistió en tres ocasiones a un motorista en la zona 9 capitalina, fue suspendida por la jueza Dinora Martínez, titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal.

La decisión de la juzgadora se dio luego de que la abogada defensora de Acevedo, Delmy Castañeda, la recusara por aparente conflicto de interés, por lo que solicitó que Martínez ya no continué conociendo dicho proceso.

Al igual que Castañeda el abogado querellante, Fernando Guerra, también se unió a esta petición y recusó a juzgadora, por lo que la audiencia de inicio de juicio fue suspendida hasta la Sala Segunda Penal resuelva las recusaciones planteadas.

La audiencia de inicio de juicio contra Carlos Acevedo, piloto que embistió a un motorista en la zona 9 fue suspendido por dos recusaciones planteadas contra la jueza Dinora Martínez, titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal. (Video: Cortesía/Soy502) pic.twitter.com/jWOz6oNPBu — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 23, 2026

Arresto domiciliar

Es de señalar que el pasado jueves 2 de julio, la jueza Ruiz Lau, quien cubría vacaciones, decidió otorgar medida sustitutiva a Acevedo.

Además, impuso una caución económica de Q25 mil, con lo que se decretó arresto domiciliario con el que enfrentará el juicio, el cual está programado inicie el próximo 25 de julio.

Sobre el caso

Es de señalar que Acevedo es acusado en tras embestir en tres ocasiones al motorista Larkin Morales en la zona 9 capitalina el pasado 25 de septiembre de 2025.

En la audiencia en la que se conoció que Acevedo iría a juicio, se observó por primera vez a Morales, quien perdió una pierna como resultado del referido accidente.

Acevedo fue capturado el 24 de octubre de 2025.