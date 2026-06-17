Abrazos familiares y descanso: España recarga energías en el Mundial

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El búnker de la selección de España cambió la tensión de la competencia por un ambiente de serenidad y descanso.

El cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente otorgó un respiro a los internacionales españoles con el firme objetivo de despejar la mente y asimilar el empate inicial frente a Cabo Verde.

Esta pausa les permitió compartir la jornada con sus familiares, quienes se desplazaron hasta los sectores de Chattanooga y Atlanta para acompañar a la expedición en la antesala del decisivo choque contra Arabia Saudita el próximo domingo a las 10:00 a. m.

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El reencuentro sirvió para rebajar la presión del estreno mundialista. Figuras como Rodri Hernández y Borja Iglesias pasaron el día con sus parejas, mientras que Lamine Yamal se trasladó en microbús para reunirse con los suyos.

Los círculos cercanos de futbolistas como Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí y Joan García también arroparon al grupo, respaldando esa consigna interna de la plantilla de realizar una necesaria limpieza mental para enfocar el torneo con optimismo.

‍♂️ @daniolmo7: Los 50 de un 10 que debutó con el 12.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/XSXWPOzW5l — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 17, 2026

Pese a tener la jornada libre, la actividad física no se detuvo por completo. Elementos como Ferran Torres y Eric García acudieron a las instalaciones de la Baylor School para cumplir con una rutina de gimnasio por cuenta propia, demostrando el compromiso de mantener el tono muscular.

En el grupo predomina un ambiente de absoluta tranquilidad y confianza colectiva de cara al compromiso del próximo domingo, donde buscarán enderezar el rumbo en el torneo.