Casemiro, en el centro de las críticas tras su discreto estreno mundialista

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Carlo Ancelotti lo llevó de vuelta a la Seleção. Consentido por el entrenador italiano, Casemiro se tornó en pieza intocable de Brasil... hasta que su flojo debut en el Mundial lo convirtió en blanco predilecto de críticas en su país.

El exvolante del Real Madrid, uno de los líderes del plantel que busca el sexto título mundial, parecía tener todo servido para comandar el asalto de Norteamérica tras haber firmado una última y sobresaliente temporada con el Manchester United.

Pero su deslucida actuación en el empate 1-1 ante Marruecos, el sábado en el estreno mundialista, le ha hecho vivir sus horas más bajas desde que se enfundó la camiseta verdeamarela por primera vez en 2011.

El brasileño Casemiro tuvo una discreta participación en el partido contra Marruecos. (Foto: AFP)

Y, de paso, ha aportado para agrietar el romance entre el pueblo brasileño y Ancelotti, la gran esperanza para que Brasil vuelva a morder una manzana que se le ha prohibido desde 2002.

"Si se está debatiendo sobre Casemiro como se está haciendo hoy, en realidad lo que estamos debatiendo es sobre Ancelotti. Fue Ancelotti quien recuperó a Casemiro como símbolo de su selección", dijo el escritor José Trajano en el programa Posse de Bola.

"El jugador que más decepcionó"

El experimentado volante de marca llevaba más de año y medio fuera del radar de la Canarinha. Pero el entrenador italiano rescató su carrera internacional y lo hizo jugar, y como titular, en doce de los trece partidos que ha dirigido a los sudamericanos.

Casemiro ontem foi só peso morto.

Perde a bola no ataque e some no pique duas vezes. Marrocos entrou no buraco do meio-campo fácil.

Experiência sem gás não serve pra Copa. Tá na hora de dar vaga pra quem corre. pic.twitter.com/zousCtgaaK — cleisinho (@clmarola) June 14, 2026

El 5 fue el capitán en cuatro de esos encuentros, anotó dos goles y brindó dos asistencias. Si bien el Scratch siguió mostrando deficiencias en la defensa (12 goles encajados 13 juegos), su presencia ayudó a dar equilibrio al mediocampo.

En el arranque de su tercera Copa del Mundo, sin embargo, Casemiro, de 34 años, lució lento, sin armonía con su compañero Bruno Guimarães y poco capaz de recuperar la pelota, uno de sus rasgos característicos.

"Fue el jugador que más decepcionó en el debut. Casemiro es el favorito del entrenador, es algo normal, todo entrenador tiene a alguien así en quien confía, es algo habitual", dijo Romario en su canal de YouTube.

Justo después del Brasil vs Marruecos, la periodista Fernanda Gentil le dice a Romario que el empate contra Marruecos se sentía como una derrota.



Romario fue claro: "Fernanda, empatar en el primer partido de una Copa del Mundo contra una selección como Marruecos, que jugó mejor,… pic.twitter.com/iyzqB4sG9I — Juez Central (@Juezcentral) June 14, 2026

"Pero por lo que representa para el entrenador, e incluso para la propia selección (...), creo que realmente decepcionó", agregó el campeón mundial con Brasil en 1994.