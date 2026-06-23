Abuelita de 100 años Pauline Kana se viraliza por mensaje a Messi

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La creadora de contenido Pauline Kana, conocida por hacer videos con su nieto Ross Smith, decidió asistir al partido Argentina-Austria, en el Mundial FIFA 2026 para mostrarle su amor a Messi.

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La "Granny" (abuelita), acudió al encuentro de la Copa del Mundo con un cartel que decía: "100 year old Messi Fan" (fanática de Messi de 100 años de edad).

"Hoy asistí al juego de mi amante, él estaba emocionado de verme, hasta salí en la televisión, ¡estoy orgullosa de ti bebé!", se escucha en el audio donde se guardaron tomas del astro en pleno partido.

Foto: Oficial.

Tras esto Pauline mostró el otro lado del cartel que llevaba dedicado a Messi que decía: "Messi te amo papi".

De inmediato los mensajes no se hicieron esperar en su cuenta de Tik Tok. "Eres un ícono" y "La pasión que nunca abandona" fueron algunos de los post.

¿Quién es Pauline Kana, la abuelita de 100 años que apoya a Messi en sus partidos?

Los seguidores la llaman Granny Smith o Gangster Granny, es originaria de Ohio y es famosa junto a su nieto, Ross Smith, pues juntos hacen comedia y sketches.

Hace algunos días Pauline le propuso matrimonio a Messi portando un cartel con la pregunta y llevando una rosa roja, vestida de blanco.

MIRA:

#worldcup #love ♬ original sound - Ross Smith @rosssmith Granny & Messi are unstoppable ❤️⚽️ #messi