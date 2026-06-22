Shakira asiste al partido de Argentina y Austria en Dallas

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Shakira sorprendió a los fans al asistir al encuentro Argentina-Austria de la Copa Mundial FIFA 2026 y saludar desde el balcón.

OTRAS NOTICIAS: Shakira es vista en una cita con actor Manuel García Rulfo

En el encuentro entre Argentina y Austria celebrado en el Dallas Stadium (conocido comercialmente como AT&T Stadium), en la ciudad de Arlington, Dallas, Texas destacó la presencia de la reina del Mundial, intérprete del Dai Dai.

Foto: Captura de pantalla.

Tras destacar en redes sociales por su cita con el actor mexicano Manuel García Rulfo, la estrella destacó en un momento en familia junto a sus pequeños Milán y Sasha.

Desde el palco se tomó el tiempo de extender la mano ante los asistentes al ser enfocada en la transmisión.

El esperado encuentro por los latinoamericanos donde juega Messi ha dado de qué hablar y una estrella tan importante resalta este partido.

ASÍ FUE VISTA SHAKIRA

Shakira está en el estadio viendo a la Selección Argentina frente a Austria pic.twitter.com/Iy00aPAY8t — HISPA (@hispaok) June 22, 2026



