Motorista fallece tras derrapar y ser atropellado por un carro que se dio a la fuga

Los socorristas localizaron un gafete al costado del cuerpo del fallecido, con el que pudieron identificarlo.
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Bomberos Municipales fueron solicitados al bulevar Naranjo, luego de recibir múltiples llamados donde automovilistas reportaban un percance vial que involucraba a un motociclista.
Rápidamente, se movilizaron a la 7 Calle de la zona 4 de Mixco, donde localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años, inconsciente sobre la cinta asfáltica.
Durante la evaluación primaria se confirmó que no contaba con signos vitales a consecuencia de politraumatismo.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima conducía una motocicleta color negro con rojo, la cual, por causas que aún se desconocen, derrapó sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia de la caída, el motorista habría sido atropellado por un vehículo que continuó su marcha.
Autoridades competentes se hicieron presentes para asegurar la escena, recabar indicios y continuar con las investigaciones que permitan establecer las circunstancias de este accidente de tránsito.
A un costado del cuerpo fue localizado un gafete de trabajo con el nombre José Antonio Díaz González.