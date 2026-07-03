¡Captado en video! Así quedó un tráiler tras incendiarse en la ruta al Atlántico

Un tráiler quedó destruido tras incendiarse durante la madrugada de este viernes 3 de julio en la ruta al Atlántico. Las imágenes del fuego quedaron grabadas en video.
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Durante la madrugada de este viernes 3 de julio, los Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia ocurrida en el kilómetro 92 de la ruta al Atlántico, debido a un transporte pesado que se estaba incendiando.
De inmediato, los socorristas de la estación de El Rancho, a bordo de la unidad contra incendios, llegaron al lugar e iniciaron la labor para sofocar las llamas.
Por razones que aun no se establecen, el cabezal se incendió en la parte delantera y debido a la magnitud del fuego, terminó reducido en llamas.
Los socorristas de esta estación trabajaron en conjunto con elementos de Bomberos Voluntarios y tras varios minutos, lograron apagar el fuego.
Momentos después se pudo observar que la estructura del cabezal quedó totalmente destruída y derretida sobre el suelo.
Posteriormente, se compartió un video donde se puede observar cómo trabajaron los elementos mientras el tráiler ardía.
Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas mortales.
Mira el video: