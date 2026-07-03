¡Captado en video! Así quedó un tráiler tras incendiarse en la ruta al Atlántico

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Un tráiler quedó destruido tras incendiarse durante la madrugada de este viernes 3 de julio en la ruta al Atlántico. Las imágenes del fuego quedaron grabadas en video.

Durante la madrugada de este viernes 3 de julio, los Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia ocurrida en el kilómetro 92 de la ruta al Atlántico, debido a un transporte pesado que se estaba incendiando.

De inmediato, los socorristas de la estación de El Rancho, a bordo de la unidad contra incendios, llegaron al lugar e iniciaron la labor para sofocar las llamas.

El cabezal se incendió y quedó consumido por el fuego. (Foto: ASONBOMD)

Por razones que aun no se establecen, el cabezal se incendió en la parte delantera y debido a la magnitud del fuego, terminó reducido en llamas.

Los socorristas de esta estación trabajaron en conjunto con elementos de Bomberos Voluntarios y tras varios minutos, lograron apagar el fuego.

Momentos después se pudo observar que la estructura del cabezal quedó totalmente destruída y derretida sobre el suelo.

Bomberos Voluntarios y Municipales trabajaron en conjunto para sofocar las llamas. (Foto: ASONBOMD)

Posteriormente, se compartió un video donde se puede observar cómo trabajaron los elementos mientras el tráiler ardía.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas mortales.

Mira el video: