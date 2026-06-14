¡Nada de preguntas en español! La nueva polémica en el Mundial (video)

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La FIFA implementó esta normativa bajo el argumento de garantizar la traducción internacional.

Los idiomas que la FIFA ha establecido para poder hacer preguntas por parte de los medios son: francés, árabe, portugués e inglés; dejando fuera el español a pesar de que México es una de las sedes del torneo y de la gran cantidad de aficionados hispanohablantes.

Esto ha generado fuerte criticas hacia la institución en donde ejecutó esta restricción pública hacia un periodista mexicano el 13 de junio, previo al encuentro entre Marruecos y Brasil.

Cuando el periodista inicia su cuestionamiento en español hacia el jugador marroquí, Achraf Hakimi, es interrumpido por los organizadores diciendo: "Solo puedes hacer preguntas en el idioma que dijimos; así que nada de preguntas en español".

| La FIFA prohíbe a los periodistas preguntar en español a los jugadores de Brasil y Marruecos a pesar de ser la segunda lengua materna más hablada del mundo por encima del inglés.



La FIFA autorizó a preguntar en francés, árabe, portugués e inglés, algo que supuso un… pic.twitter.com/67K1XRTTcA — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) June 14, 2026

Hakimi muy dispuesto a poder responder dijo: "está bien, está bien", ya que domina el español. Sin embargo, la FIFA siguió insistiendo que debido a las traducciones era necesario continuar en inglés.

El futbolista continuaba mostrando su apoyo y consideración al periodista; "yo puedo responder en inglés si quieres", dice Hakimi a la FIFA.



Sin embargo, es restringido a responder únicamente en inglés, generando un momento de incomodidad.

Hakimi finaliza diciendo al periodista: "es un orgullo para mi tener fans en tu país; yo amo a tu país", tras haber vivido este momento.