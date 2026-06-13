Esto le robaron a la selección inglesa en Estados Unidos

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La selección inglesa fue víctima de robo en Estados Unidos mientras se prepara para su debut en el Mundial FIFA 2026.

El equipo de Thomas Tuchel se quedó sin calzado, camillas para masajes y otros implementos utilizados para entrenar a pocos días de debutar en el Mundial contra la selección de Croacia. Lo único que dejaron los ladrones fue un balón.

Foto: AFP.

Esto ocurrió en Kansas City, estado en el que se concentra el combinado nacional anglosajón mientras el material de trabajo era trasladado en vehículos. Este no es el único altercado que los ingleses han vivido, en las últimas semanas se produjo un tiroteo alrededor del búnker en el que los ingleses se preparan.

Recuperan material

El incidente que puso en riesgo la preparación de Inglaterra se resolvió, al parecer hay dos detenidos y se recuperó gran parte del material robado.