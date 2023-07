Jordi Alba tiene nuevo equipo y se reunirá con viejos conocidos

-

Tras los fichajes de Messi y Busquets, el Inter Miami anunciará la incorporación del lateral izquierdo para ampliar su proyecto.

Después de confirmar los fichajes de Leo Messi y Sergio Busquets, que ya han entrenado con sus nuevos compañeros, el Inter Miami tiene previsto anunciar este miércoles la incorporación de Jordi Alba.

Tras finalizar su exitosa etapa en el FC Barcelona, Jordi Alba decidió ir al Inter Miami para jugar en la Major League Soccer (MLS) durante sus últimos años de su carrera.

Según Mundo Deportivo, diario español, Jordi Alba tenía ofertas de Arabia Saudita, pero el lateral izquierdo ha aceptado el reto de jugar en Miami y ser parte de las estrellas junto con Leo y Busquets.

Jordi Alba will be the next signing of Inter Miami as the agreement is being sealed — just waiting on final details then he’ll sign the contract as president Mas said, it’s imminent



Here we go ✔️ pic.twitter.com/0RUvQGrz99 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

El equipo de Florida tuvo que liberar masa salarial para poder incluir el contrato del futbolista español, que tendrá un sueldo de más de 2 millones de dólares mensuales.

"Jordi Alba ya firmó sus papeles y vendrá en los próximos días", dijo en una entrevista este martes 18 de julio, Jorge Mas, uno de los dueños ejecutivos del Inter de Miami.

Jorge Mas también dejó ver cuándo podría ser el debut de Jordi Alba, ya que confesó que Gerardo "El Tata" Martino "contará con él para el segundo partido de la 'Leagues Cup' el 24 de julio ante Atlanta".

Jorge Mas, dueño de Inter Miami, en @TyCSports:

• “Jordi Alba firmó sus papeles y viene en los próximos días”

• “Facundo Farías ya es refuerzo. Hay acuerdo”

• “Acabamos de ofertarle a Racing por Toto Avilés”. pic.twitter.com/M00JXzfHGl — Gastón Edul (@gastonedul) July 18, 2023

Jordi Alba no llega solo y Jorge Mas anunció también la llegada de Facundo Farías, mediocampista argentino de 20 años, que dejará al Club Atlético Colón para unirse al Inter de Miami.