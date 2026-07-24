Mujer es arrastrada por crecida de río en Cuilco, Huehuetenango

Un operativo de rescate se encuentra activo para poder encontrar a la mujer de 82 años, quien padece Alzheimer.
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Desde el 22 de julio, las autoridades mantienen activada una Alerta Isabel Claudina tras la desaparición de Francisca Berduo Escalante, de 82 años.
Francisca fue vista por última vez en el río Cuilco, ubicado en Huehuetenango, donde se registró una crecida del nivel del agua.
Los Bomberos Voluntarios mantienen activa su búsqueda por el equipo especializado de Hombres Rana, quienes se han sumergido para poder localizarla.
Francisca fue reportada por sus familiares quienes refieren sus características físicas como una mujer de 1.45 metros, pelo liso y de color blanco, quien padece Alzheimer y vestía una blusa color fucsia, falda color corinto y suéter negro.
Las labores de búsqueda continúan este 24 de julio en el río, para poder localizarla.