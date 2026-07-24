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Adolescente es atacada frente a un centro educativo

  • Por Jessica González
24 de julio de 2026, 11:54
La menor falleció en el lugar. (Foto: archivo/Soy502)

La menor falleció en el lugar. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima de 14 años iba acompañada al momento del ataque.

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Como Yanely Castillo, de 14 años, fue identificada la menor atacada a tiros frente a la Escuela Oficial de Párvulos, del municipio de San José Acatempa, Jutiapa.

Según información preliminar, Castillo caminaba junto a un familiar cuando hombres armados, que se movilizaban en una motocicleta, le dispararon sin mediar palabra. 

La adolescente tenía 14 años. (Foto: redes sociales)
La adolescente tenía 14 años. (Foto: redes sociales)

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque ni las circunstancias en que ocurrió. Se desconoce si la otra persona resultó herida.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar, así como fiscales del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes. 

Autoridades llegaron al lugar del crimen para realizar las investigaciones correspondientes. (Foto: redes sociales)
Autoridades llegaron al lugar del crimen para realizar las investigaciones correspondientes. (Foto: redes sociales)

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