Adolescente es atacada frente a un centro educativo

La víctima de 14 años iba acompañada al momento del ataque.
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Como Yanely Castillo, de 14 años, fue identificada la menor atacada a tiros frente a la Escuela Oficial de Párvulos, del municipio de San José Acatempa, Jutiapa.
Según información preliminar, Castillo caminaba junto a un familiar cuando hombres armados, que se movilizaban en una motocicleta, le dispararon sin mediar palabra.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque ni las circunstancias en que ocurrió. Se desconoce si la otra persona resultó herida.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar, así como fiscales del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.