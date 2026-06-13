El gesto de profesional mexicano en el Mundial que ha causado indignación (video)

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El acto se desarrolló en medio de la inauguración del Mundial, donde México recibió a miles de extranjeros que llegaron para presenciar el evento.

Un video se ha viralizado luego de que se observará a Ulises Fernando Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco, México, realizar gestos en tono de burla sobre la nacionalidad y características físicas de una joven coreana.

Esto sucedió cuando Corea del Sur y República Checa se enfrentaron en el Estadio Guadalajara, el pasado 11 de junio, en la inauguración del Mundial en México.

La joven aficionada de origen coreano, grababa un video sonriendo del momento en que disfrutaba del partido, cuando el hombre realizó un gesto inadecuado en medio de risas. En el video se observa la sorpresa y tristeza de la joven tras esta conducta.

Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de #Jalisco, generó polémica luego de ser señalado por realizar burlas racistas contra una aficionada de #Corea del Sur durante actividades relacionadas con el #Mundial2026.



: Redes sociales pic.twitter.com/kfi0QGSfHI — La Silla Rota (@lasillarota) June 13, 2026

El escándalo ha escalado tras conocerse que la joven víctima de este hecho, es una influencer en TikTok llamada Yoon Su-jin, mejor conocida como "Ino cat", con más de 2.3 millones de seguidores en esta red y 6 millones de seguidores en YouTube, en donde también crea contenido digital.

Tras subir el momento a sus redes, cientos de personas han rechazado la actitud del hombre quien fue identificado como representante de este gremio de profesionales además de su rol de incidencia en el sector y el país.

(Foto: RRSS)

La situación ha molestado a los mexicanos quienes, en redes sociales, han expresado que estas actitudes no representan a su nacionalidad luego de lamentar la situación incomoda y violenta hacia "Ino cat", quien viajó a México a vivir el torneo Mundial 2026.

Las críticas al profesional señalan la necesidad de respetar la diversidad cultural y evitar burlas en un evento que reúne a más de cien nacionalidades y orígenes étnicos.