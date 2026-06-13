Así llegó Guatemala al Mundial 2026 (video)

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Guatemala estará presente en las tres sedes que tendrá el Mundial 2026.

Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) informó que Guatemala esta presente en el Mundial 2026 a través de publicidad y estrategias de promoción para posicionar al país como un destino turístico.

Estas activaciones se realizarán en los tres países sede donde se llevarán a cabo los partidos.

"Estamos en las calles de México, Estados Unidos y Canadá, dando a conocer la riqueza de este país, que inspiran viajes de cultura, aventura y naturaleza", dijo Whitbeck.

A través de medios de transporte, vallas publicitarias, volanteo y estructuras promocionales, se busca mostrar la cultura, destinos y paisajes de Guatemala para "compartir con el mundo experiencias únicas y la hospitalidad de los guatemaltecos".

En México

Luego del acto inaugural, se vio a Guatemala en las calles mexicanas para promocionar el siguiente destino vacacional de miles de turistas.

Personas con la camisola de Guatemala entregaron volantes, además se instaló en paradas de bus imágenes impresionantes de paisajes icónicos del país.

También fue colocada una estructura para dar una experiencia inmersiva.

Sigue la esperanza

Guatemala no clasificó al Mundial porque no logró superar la fase de eliminatorias de la Concacaf.

Su ascenso no fue posible tras su derrota contra Surinam, el pasado noviembre 2025. Pero, la esperanza de ver al país en este evento deportivo continua viva para los guatemaltecos.

El turismo en Guatemala se ha promovido en este evento mundial a los ojos de cientos de extranjeros y nacionales de los tres países sedes.