Una adolescente falleció en los festejos de la victoria de Francia contra Marruecos

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La menor habría caído de un vehículo en marcha que posteriormente la habría atropellado.

Una adolescente de 17 años murió en el norte de Francia tras caer de un camión mientras celebraba la victoria de la selección francesa sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial, informaron este viernes los bomberos.

El accidente ocurrió en la localidad de Aulnoye-Aymeries, donde la joven viajaba en la parte trasera del vehículo. Según las autoridades, cayó a la carretera y fue atropellada por el mismo camión. Los equipos de emergencia confirmaron que falleció en el lugar.

El fallecimiento de la joven sucedió luego que la selección de Francia ganara el partido contra Marruecos. (Foto: AFP)

La celebración se produjo luego de que Francia venciera 2-0 a Marruecos el jueves, resultado que le aseguró un lugar en las semifinales del torneo. Los goles del triunfo fueron anotados por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Con esta victoria, la selección francesa disputará su tercera semifinal mundialista consecutiva. Su próximo rival saldrá del encuentro entre España y Bélgica, programado para este viernes.

*Con información de AFP