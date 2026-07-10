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Bárbara Torres, "Excelsa", envía saludo a guatemaltecos durante el Mundial

  • Por Selene Mejía
09 de julio de 2026, 19:07
Bárbara Torres Excelsa envió un saludo a los guatemaltecos desde una transmisión. (Foto: Captura de pantalla)

Bárbara Torres Excelsa envió un saludo a los guatemaltecos desde una transmisión. (Foto: Captura de pantalla)

Bárbara Torres fue sorprendida como "Excelsa" en las calles de Boston, Estados Unidos. 

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La comediante argentino-mexicana es corresponsal con motivo de la celebración del Mundial FIFA 2026 para un canal mexicano y amablemente se tomó un minuto para mostrar su cariño a los fans guatemaltecos. 

"Le mando un saludo a toda la gente de Guatemala, qué calor que hace acá", dijo. 

Ana Lucía Castillo, enviada especial de Soy502 para la fiesta deportiva del Mundial FIFA 2026, encontró a la famosa mientras realizaba su transmisión y no dudó en acercarse para recordarle que es muy querida en el país. 

Bárbara Torres, Excelsa, envía un saludo a los guatemaltecos en pleno Mundial 1
Foto: Captura de pantalla.

¿Quién es Bárbara Torres?

Nació en Mar de Plata, Argentina, en abril de 1971, es conocida por su papel como Excelsa, en la serie "La familia P. Luche".

Es profesora de piano e ingresó a la Escuela Nacional de Arte Dramático Cunill Cabanellas de donde egresó como licenciada en Arte Dramático y en Pedagogía (profesora de teatro).

En 2002 viajó a México para trabajar en comerciales pero hizo un casting en Televisa y quedó como una de las principales de La familia P. Luche, proyecto de Eugenio Derbez, en ella estuvo diez años hasta que terminó la serie.

MIRA EL SALUDO: 

@soy502_gt

Bárbara Torres, caracterizada como "Excelsa envía un saludo a los guatemaltecos a través de los micrófonos de Soy502. La actriz es parte de la cobertura mundialista en Boston. Video: Ana Lucía Castillo

♬ sonido original - Soy502

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