Advocaat: "No es una vergüenza", sobre resultado ante Alemania

-

Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, restó importancia a la goleada 7-1 sufrida ante Alemania este domingo en el debut histórico de la isla caribeña en una Copa del Mundo, y afirmó que "no es una vergüenza" perder por ese marcador frente a un rival de ese nivel.

OTRAS NOTICIAS: Nagelsmann celebra la paciencia e intensidad de Alemania

"Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25", declaró el técnico neerlandés en la conferencia de prensa tras el encuentro en Houston.

En el duelo entre Curazao y Alemania, los isleños recibieron 11 faltas. (Foto: AFP)

La selección de las Antillas Neerlandesas esperaba incomodar más a Alemania, pero no logró poner en práctica su plan de juego. "No funcionó, ellos fueron simplemente demasiado fuertes y nosotros les regalamos algunos goles", admitió Advocaat.

El entrenador, de 78 años, reconoció la contundencia del marcador, aunque se mostró confiado en la reacción de sus jugadores.

View this post on Instagram A post shared by Panini Sport (@panini_sport)

"Un 7-1 es obviamente un marcador abultado. Tenemos que asegurarnos de que nadie baje demasiado la cabeza, de que no se queden atrapados en un estado de ánimo negativo. Pero no me preocupa demasiado eso", señaló.

Pese a la derrota, Advocaat destacó el ambiente generado por los aficionados de Curazao en las gradas. "La alegría de la gente fue fantástica", afirmó el veterano seleccionador.

Curazao registró 43 pérdidas de balón provocadas frente a Alemania en su debut mundialista. (Foto: AFP)

"Ya es extraordinario lo que hemos hecho para clasificarnos. Y tenemos que ser conscientes de ello. Que simplemente hagamos un buen torneo", añadió.

El técnico insistió en que la participación en la Copa del Mundo ya representa un logro importante para Curazao. "Aunque no consigamos una sorpresa, igual estaremos felices de haber participado en el mayor evento del mundo", concluyó.