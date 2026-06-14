Nagelsmann celebra la paciencia e intensidad de Alemania

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Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, destacó la paciencia y la intensidad mostradas por su equipo en la goleada 7-1 sobre Curazao en Houston, en el estreno de Die Mannschaft en el Mundial Norteamérica 2026.

Alemania firmó un buen inicio de partido, aunque Curazao empató en su primera ocasión. "Igualó en su primer remate, un balón ligeramente desviado", recordó Nagelsmann en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Alemania alcanzó los 26 remates a puerta durante el partido frente a Curazao. (Foto: AFP)

"Fue interesante ver cómo iba a reaccionar el equipo a eso porque, por supuesto, tenemos en mente los dos últimos torneos", señaló el técnico, en referencia a las eliminaciones en la fase de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022.

"Durante 5 o 6 minutos, el rival ganó muchísima confianza, estuvimos demasiado estáticos, pero después nos recompusimos muy bien", agregó el seleccionador alemán.

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"En la segunda parte controlamos muy bien, defendimos todo bien, nos creamos muchas ocasiones, marcamos muchos goles, a balón parado, en jugada, en transiciones tras recuperación. También tuvimos distintos goleadores y, al final, no es tan sencillo marcar siete goles, así que estamos muy satisfechos", resumió.

En términos generales, Nagelsmann consideró que Alemania mostró paciencia y jugó con "la intensidad adecuada", además de ofrecer una actuación que invita al optimismo de cara al resto del torneo.

Videos: los goles y el resumen del 7-1 de Alemania ante Curazao en Houston https://t.co/uAH9F4p6PP — Diario Olé (@DiarioOle) June 14, 2026

Esta victoria en el debut "nos da un poco de tranquilidad, pero no nos vamos a dormir en los laureles", aseguró. Sobre los adversarios, destacó el coraje que mostraron.

Alemania continuará su participación en el Mundial Norteamérica 2026 frente a Costa de Marfil en Toronto y posteriormente se medirá a Ecuador en Nueva Jersey/Nueva York.