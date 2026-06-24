¿Habrá Ovnis? Aeropuerto de Miami emite restricción aérea por partido Escocia-Brasil

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El Aeropuerto Internacional de Miami emitió una restricción del espacio aéreo por el partido Escocia-Brasil del Mundial FIFA 2026.

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La decisión de la institución habría sido tomada por los rumores de una supuesta "abducción" ocurrida en el encuentro de la Copa del Mundo.

El concurrido aeródromo anunció que tomó medidas pues recientemente se notó actividad inusual en los alrededores, algo que desconcertó a muchos.

Vidente anuncia el acercamiento de una nave espacial en pleno evento Escocia-Brasil

Una vidente brasileña contó varios días atrás que tuvo un sueño donde una nave se acercaba al estadio de Miami en plena competencia y se llevaba a varios jugadores de Brasil.

"Yo vi una nave, tuve un sueño el 2 de junio y parecía real, me desperté aterrada, en Miami estaba ocurriendo el partido de Brasil contra Escocia y cuando el partido estaba finalizando la nave se estaba llevando a todos los jugadores, algunso de Escocia se quedaban atrás sin embargo se fueron todos los de Brasil y yo también", explicó.

"Me decían que tenía que ayudar a salvar la tierra y el mundo", continuó. En muchos programas de televisión afirmaron que todos estarán atentos al acontecimiento.

El mensaje del Aeropuerto Internacional de Miami

Los usuarios de las redes se sorprendieron que la institución haya mencionado este suceso, sin saber si era una broma o en serio.

"La FAA acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes de... actividad aérea inusual en la región", se lee en el post.

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