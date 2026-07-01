No dejaron dormir: Acusan a la afición mexicana de hostigar a selección ecuatoriana

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Aficionados mexicanos se dieron cita en el hotel donde se hospedaban los integrantes del equipo ecuatoriano la noche previa al encuentro entre ambos países con el fin de no dejarlos dormir.

Varios hinchas acudieron al sitio con bubuzelas, silbatos, y botes con palos, incluso con bocinas para armar la fiesta con tal de limitar el sueño de los deportistas para debilitarlos y que no rindan al encuentro entre Mexico y Ecuador.

Conductores de autos y motociclistas que pasaban por el lugar aceleraban y bocinaban sumándose al linchamiento masivo. Las personas querían evitar el descanso de los futbolistas durante la noche del lunes 29 de junio de 2026.

La fanaticada envió un anuncio en las redes para darse cita en el lugar y esto se reforzó con el comentario de una presentadora de televisión que los motivó a asistir para lograr cansar a los ecuatorianos.

¿Cómo se planeó la actividad?

Según los medios mexicanos ocurrió el fin de semana cuando inició una convocatoria la red social X, a asistir para importunar. La periodista Ana Valero, dijo en Fox Sports de manera irónica que no recomendaba a llevar 'serenata' al equipo luego de revelar dónde se hospedaba.

"Por favor, le pido que no vaya a partir de las 23:00 al Hotel Westin de Santa Fe (...). No vayan a ir hoy en la noche a llevarles serenata, cohetes, truenos, ni a impedirles dormir. Eso no es actitud deportiva", dijo la presentadora.

Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador, ya había expresado que surgió un retraso de tres horas en el traslado hacia la Ciudad de México afectando su sueño.

"No estoy molesto, estoy muy agradecido y con alegría. Obviamente estamos un poco más cansados, pero no estoy molesto. ¿Cómo voy a estar molesto de estar en un Mundial? Sería ingrato de mi parte", enfatizó el estratega argentino. "Terminó siendo un viaje de 9 horas, así que disculpen si traemos cara de cansancio".

MIRA:

Mexican fans brought drums, fireworks, and car horns outside Ecuador's team hotel to keep the players from sleeping



(Via @zaritzisosa, @ECZ23) pic.twitter.com/XsQQ1h0IN5 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2026

Nah man this is CRAZY



Mexico fans are outside Ecuador’s team hotel MAKING NOISE trying to keep them up all night before the game pic.twitter.com/CA2adDYgxH — Hater Report (@HaterReport) June 30, 2026

Eugenio Derbez pidió empatía entre aficiones tras la polémica previa al #México vs #Ecuador, luego de reportes de que seguidores mexicanos hicieron ruido frente al hotel de la selección ecuatoriana para interrumpir su descanso. pic.twitter.com/6WfQvTWGJ4 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 30, 2026

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