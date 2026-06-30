"Messi, Messi", aficionado salvadoreño molesta a IShowSpeedHQ tras Brasil-Japón

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Un aficionado salvadoreño intimidó al streamer estadounidense IShowSpeed mientras él realizaba una transmisión en vivo, luego del partido Japon-Brasil, consolando a los japoneses.

El el clip se aprecia el momento en el que un hombre que porta la camisola del equipo de El Salvador, comienza a gritar "Messi, Messi, Messi" al generador de contenido mientras él se acerca a algunos fanáticos de Japón que lloran la pérdida de su equipo, tras el el resultado del partido 2-1 ganando Brasil.

La escena se hizo viral al compartirse en X. El streamer prefirió ignorardo sin embargo, el hostigamiento fue tal que le pidió con un grito que se callara.

¿Quién es IShowSpeed?

Su nombre real es Darren Watkins Jr., en redes uno de los más populares del mundo. Su canal de YouTube cuenta con millones de suscriptores. Es conocido por su gran admiración hacia Cristiano Ronaldo.

Se popularizó por incluir una canción de "World Cup (Champions)", que es parte del soundtrack del Mundial de la FIFA 2026.

MIRA:

| WATCH: Speed gets MAD after an annoying Messi fan keeps screaming "MESSI" while he's paying his respects to the Japanese fans ‍♂️❤️ pic.twitter.com/jUZxEnz4aL — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 29, 2026



