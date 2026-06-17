Afición de Noruega se hace viral por su celebración en el Mundial 2026 (videos)

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Una atípica celebración de los noruegos ha llamado la atención en el Mundial United 2026.

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La afición de Noruega ha acaparado las vistas en las redes sociales luego de que surgieran videos de su peculiar celebración durante el partido de su selección ante Irak en el Mundial de la FIFA 2026.

En las imágenes se observa que los aficionados permanecen sentados y con un "grito vikingo" realizan una acción como que si estuvieran remando todos al mismo tiempo.

El efecto visual ha llamado la atención de los internautas, ya que de manera simultánea "reman" en una celebración o forma de apoyar llamada "viking row".

Mira:

Norway fans completely taking over the stadium against Iraq! pic.twitter.com/3Wyr6t3cU7 — Ultras Clips (@ultras_clips) June 16, 2026

Torcida da Noruega fazendo a “Remada Viking” no Gillette Stadium, no confronto contra o Iraque, pela Copa do Mundo. pic.twitter.com/jiyGWHv4fR — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 17, 2026

Este martes la selección de Noruega ganó con un doblete de Erling Haaland, quien debutó en categoría mayor de mundiales, por lo que los fanáticos no se quedaron atrás en el aliento al delantero y resto del equipo.

Norwegian fans row in Foxborough… got it into unison by the end. pic.twitter.com/7qNr8WWH1s — Chris Mason (@ByChrisMason) June 16, 2026

Además, este tipo de apoyo lo han llevado a las afueras del estadio, ya que se les ha visto hacerlo en las gradas eléctricas, lo que los ha distinguido y diferenciado de las demás aficiones en la Copa del Mundo.

Los aficionados de Noruega llegando al estadio haciendo el famoso “Viking Row” subiendo por la escalera eléctrica antes de dirigirse al partido debut del Mundial. pic.twitter.com/qBFekcEXi4 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 16, 2026