Doblete de Haaland impulsa a Noruega en su estreno frente a Irak

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Erling Haaland demostró desde el primer partido por qué es la gran esperanza de Noruega en el Mundial. Con un doblete del delantero del Manchester City, los Vikingos derrotaron 4-1 a Irak y arrancaron con paso firme su camino en la competición.

La selección europea dominó gran parte del encuentro, aunque tardó en traducir su superioridad en el marcador.

Tras varios intentos y luego de una pausa de hidratación, llegó el primer golpe noruego al minuto 28. Antonio Nusa comandó un veloz contragolpe por la izquierda y habilitó a Hugo Wolfe, quien envió un centro preciso al área. Allí apareció el "Androide" para anticipar a la defensa y empujar el balón al fondo de la red.

Irak, que disputa su primer Mundial desde México 1986, reaccionó con personalidad. A los 38 minutos, Aymen Hussein igualó el marcador con un potente cabezazo tras un centro de Amir Al-Ammari, culminando una buena acción colectiva por la banda izquierda.

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Sin embargo, la alegría de los Leones de Mesopotamia duró poco. Antes del descanso, un grave error del portero Jalal Hassan al intentar despejar, dejó el balón servido para el 9 nórdico, que no perdonó y firmó su segundo tanto de la noche para devolver la ventaja a Noruega.

En la segunda mitad, Irak intentó volver al partido y generó algunas aproximaciones peligrosas, pero careció de efectividad frente al arco rival.

Goles de Haaland en sus últimos 11 partidos NO amistosos con Noruega :



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22 goles en 11 partidos







Enfermo de manual. pic.twitter.com/3PE3ISjOrK — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 16, 2026

Cuando más presionaban los asiáticos, llegó el golpe definitivo. Al minuto 75, Leo Ostigard apareció en un tiro de esquina para conectar un certero cabezazo y ampliar la diferencia.

Ya en el tiempo añadido, la fortuna también sonrió a los europeos. Un desafortunado autogol de Aymen Hussein selló el 4-1 definitivo y confirmó un estreno convincente para una Noruega que tuvo en Haaland a su gran figura.