El aficionado de Cabo Verde que lució una camisola de los Rojos (video)

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Entre un gran grupo de aficionados que apoya a su selección, destacó uno que portaba la camisola del Municipal.

Cabo Verde debutó en el Mundial 2026, frenó a España, empató con Uruguay y se volvió una de las historias más inesperadas del torneo más importante del fútbol.

Tras este logro, muchos aficionados del país africano han mostrado su apoyo incondicional, sintiéndose orgullosos de su selección.

Este domingo, un grupo celebró con euforia y al ser entrevistado por Telemundo Deportes, destacó un fanático, quien portaba una camisola de Los Rojos del Municipal.

El aficionado apareció portando una camisola del Municipal. (Foto: captura de video)

"Me duele la cabeza, me siento increíble", dijo.

Asimismo afirmó que su selección hizo un trabajo increíble, llegando desde la Costa Oeste de África.

Míralo aquí:

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La selección del país africano llegó por primera vez a un Mundial con mucho ánimo. Esas ganas y esa entrega con la que emparejó dos duelos contra rivales de mucho peso, han hecho que ahora muchos les tengan respeto y admiración.

Cabo Verde es un país insular africano formado por diez islas principales, ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

Su capital es Praia, en la isla de Santiago, y su historia está marcada por la influencia portuguesa, la cultura criolla, la navegación y la música.