"¡Arriba Cabo Verde!" La euforia de los aficionados tras empate ante Uruguay (video)

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El conjunto africano volvió a sorprender al lograr un segundo empate, esta vez frente a Uruguay.

EN CONTEXTO: Cabo Verde sorprende y empata con Uruguay en un partido de alto voltaje

Cabo Verde, un país con apenas más de medio millón habitantes, ha hecho historia no solo por haber llegado al Mundial 2026, también por haber empatado con dos grandes del fútbol: España y Uruguay.

Este histórico logro ha hecho que los aficionados se sientan más orgullosos que nunca de su selección, la cual se construyó en los últimos 15 años apelando a la diáspora en Francia, Portugal y Países Bajos, con futbolistas que no conocen la liga local, otros que apenas sabían de su herencia caboverdiana y alguno que otro reclutado por LinkedIn.

Cuando jugó contra España, campeona del mundo en 2020, su debut parecía una sentencia; sin embargo, logró resistir 100 minutos de asedio español sin conceder un solo gol. Si bien es cierto, no pudieron ganar el partido, el orden táctico, la atención en la marca y el despliegue físico le bastaron para amargar a los ibéricos.

Este domingo, se enfrentó contra Uruguay, un duelo lleno de alternancias, goles y emoción, que terminó con el marcador 2-2, lo cual causó euforia entre los fanáticos.

"Cabo Verde es grandioso, tienen gran corazón", "Jugaron fuerte y fue puro corazón", "Vamos a llegar lejos", esto y más gritaron.

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