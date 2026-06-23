Aficionado fallece tras estampida en retransmisión del Mundial en Jordania

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Miles de personas se reunieron para seguir el partido contra Argelia cuando ocurrió la tragedia.

Un aficionado jordano falleció y otros ocho resultaron heridos el martes, en una estampida en el teatro romano de Amán donde miles de personas se reunieron para seguir el partido del Mundial contra Argelia, anunciaron las autoridades jordanas.

El portavoz de la Dirección de Seguridad Pública indicó en un comunicado que "nueve personas habían sido trasladadas al hospital en el amanecer del martes tras haber resultado heridas en una estampida en la plaza Hachemita", en las cercanías del teatro romano donde se habían instalado pantallas gigantes para la retransmisión de los partidos del Mundial.

El portavoz añadió que "uno de los heridos falleció poco después de su ingreso" y que había sido transferido al instituto médico legal para determinar las causas exactas de su muerte. Los otros recibieron cuidados y su estado es entre estable y moderado.

Una fuente médica precisó que la víctima, un aficionado de la selección jordana, tenía alrededor de 20 años.

Sobrepasó el límite de asistentes

Miles de jordanos se reunieron en la noche del lunes para asistir al segundo partido de su selección en el histórico teatro, que puede albergar hasta a 6 mil personas. Pero, según una fuente ministerial, había más de 15 mil espectadores.

En lo deportivo, Argelia remontó contra Jordania, que se fue al descanso por delante en el marcador pero que acabó inclinándose 2-1 en Santa Clara, región de San Francisco, durante la segunda jornada del Grupo J.

Jordania ya había perdido su primer partido el pasado miércoles contra Austria (3-1) y queda por tanto eliminada del torneo.

Con información de AFP