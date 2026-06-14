Aficionado marroquí es retenido fuera de estadio mundialista (video)

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Un asistente marroquí dispuesto a apoyar a su selección fu retenido por ICE a la puerta del MetLife Stadium, conocido como "Estadio Nueva York-Nueva Jersey" para la Copa del Mundo, previo al encuentro de Brasil y Marruecos.

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En redes sociales se viralizó el momento en el que agentes se abalanzaron con la persona que llevaba la camisola de su equipo.

Rápidamente se abrió un debate acerca de la situación, pues la persona pretendía disfrutar del encuentro.

Muchos cuestionan el por qué de estas medidas en un estadio visitado por miles de visitantes del mundo.

Durante el encuentro deportivo ambos equipos llegaron a un empate 1-1.

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