Hallan cuerpo frente a sede de entrenamiento de selección de Irán en México

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Un cuerpo fue hallado en el estacionamiento de un centro comercial frente al estadio de "Xolos", que la Selección de Irán usa como centro de entrenamiento para la Copa Mundial FIFA 2026.

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Según la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado, una persona muerta fue localizada en el baúl de una camioneta Toyota RAV4 con placas de California, envuelta en una bolsa negra.

Foto: Xolos.

El vehículo fue dejado en el lugar desde el martes 9 de junio, las autoridades trabajan para identificar a la víctima.

El país invitado entrenó con normalidad y abandonó las instalaciones luego de que las autoridades terminaran de revisar el área. aún se desconoce si el equipo seguirá en la localidad o será llevada a otra sede.

Foto: AFP.

Irán debuta el lunes 15 de junio en Los Ángeles, California, en un partido contra Nueva Zelanda.