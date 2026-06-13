Ibrahimović quita micrófono a IShowSpeed por hablar de Cristiano (video)

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Un momento incómodo se vivió en plena transmisión de streaming cuando Zlatan Ibrahimović le quitó el micrófono a IShowSpeed luego de que él le dijera que Portugal ganaría, gracias a Cristiano Ronaldo.

En una entrevista a través de la cadena estadounidense FOX el exfutbolista sueco, considerado como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, ​​​​conversaba con el streamer considerado como uno de los más seguidos en la actualidad, cuando IShowSpeed le lanzó el comentario que no le vino en gracia, por ello, tomó la decisión de arrebatarle el micrófono.

Foto: Captura de pantalla.

"¿Quién crees que ganará la Copa del Mundo?", le preguntó Zlatan al chico. "¡Lógico!, Ronaldo ganará la Copa del mundo", le contestó y al hacerlo el astro lo empujó.

"Míralo ganar, mira a Ronaldo ganar", le contestó desafiante mientras se alejó del set de la cadena de televisión.

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