Aficionado sufre infarto al ingresar al Estadio de México por Mundial FIFA 2026

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Un hombre sufrió un infarto al tratar de ingresar al Estadio Ciudad de México para presenciar la inauguración del Mundial FIFA 2026.

El aficionado que quería ver el partido de México contra Sudáfrica se desvaneció en las inmediaciones del estadio a pocos minutos de iniciar el evento.

Según las autoridades se trata de un ciudadano alemán de aproximadamente 40 años. La persona se desplomó en el área de la Puerta 1 del recinto deportivo.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Se desconoce el estado de salud de la persona, aunque muchos afirman que murió, aún no hay datos oficiales.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia el momento en que los equipos de emergencia lo atendieron.

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