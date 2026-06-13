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Aficionados brasileños invaden Time Square en Nueva York

  • Por Fredy Hernández
13 de junio de 2026, 14:40
La afición del pentacampeón del mundo acompaña a su selección y han convertido esta plaza en una fiesta verde amarilla. (Foto: AFP)

La afición del pentacampeón del mundo acompaña a su selección y han convertido esta plaza en una fiesta verde amarilla. (Foto: AFP)

En medio de una gran fiesta, los aficionados sudamericanos han convertido este espacio en un territorio brasileño. 

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La emblemática plaza de Time Square en Nueva York se vio invadida por una masiva llegada de aficionados brasileños horas previas al debut de su selección frente a Marruecos. 

En las calles y avenidas de este lugar no podía faltar la música y la fiesta, además de las pelotas para hacer rueditas y dominar la pelota. 

Debut

La selección de Brasil se mide este 13 de junio frente a Marruecos por el Grupo C en el estadio de Nueva York. 

Los sudamericanos llegan con la fe encendida de pelear por el título, pero en su camino se miden a Marruecos que terminó en el cuarto lugar en Qatar 2022

El juego arranca a partir de las 4:00 de la tarde, tiempo de Guatemala

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