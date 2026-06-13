Aficionados brasileños invaden Time Square en Nueva York

En medio de una gran fiesta, los aficionados sudamericanos han convertido este espacio en un territorio brasileño.
OTRAS NOTICIAS: Mundial de misterio: Inglaterra sufre un "saqueo" en Kansas
La emblemática plaza de Time Square en Nueva York se vio invadida por una masiva llegada de aficionados brasileños horas previas al debut de su selección frente a Marruecos.
En las calles y avenidas de este lugar no podía faltar la música y la fiesta, además de las pelotas para hacer rueditas y dominar la pelota.
Debut
La selección de Brasil se mide este 13 de junio frente a Marruecos por el Grupo C en el estadio de Nueva York.
Los sudamericanos llegan con la fe encendida de pelear por el título, pero en su camino se miden a Marruecos que terminó en el cuarto lugar en Qatar 2022.
El juego arranca a partir de las 4:00 de la tarde, tiempo de Guatemala.