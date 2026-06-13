Aficionados brasileños invaden Time Square en Nueva York

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En medio de una gran fiesta, los aficionados sudamericanos han convertido este espacio en un territorio brasileño.

La emblemática plaza de Time Square en Nueva York se vio invadida por una masiva llegada de aficionados brasileños horas previas al debut de su selección frente a Marruecos.

En las calles y avenidas de este lugar no podía faltar la música y la fiesta, además de las pelotas para hacer rueditas y dominar la pelota.

Times Square awash in yellow as thousands of Brazilians rally before Morocco clash. pic.twitter.com/qgxQ1qeoE8 — World Cup 2026 (@ofootball__) June 13, 2026

Debut

La selección de Brasil se mide este 13 de junio frente a Marruecos por el Grupo C en el estadio de Nueva York.

Brazil fans are already going wild pregame in Times Square



(via @SeLigaFiel) pic.twitter.com/gGYDJVEn59 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 13, 2026

Los sudamericanos llegan con la fe encendida de pelear por el título, pero en su camino se miden a Marruecos que terminó en el cuarto lugar en Qatar 2022.

Brazil has taken over Times Square!pic.twitter.com/CfzgSMNkn3 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 13, 2026

El juego arranca a partir de las 4:00 de la tarde, tiempo de Guatemala.