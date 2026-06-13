Mundial de misterio: Inglaterra sufre un "saqueo" en Kansas

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Los preparativos de Inglaterra para el Mundial 2026 se han visto afectados por un robo de material de entrenamiento, previo a la llegada a su campamento base de Kansas City.

Balones y botines figuran entre los objetos presuntamente sustraídos, después de que se forzaran las chapas de los vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village, el centro de entrenamiento de Inglaterra en Kansas, según la BBC.

Aunque algunos medios afirman que ya se ha recuperado parte de la indumentaria, ni la Policía ni la Federación de Futbol lo han confirmado. (Foto: AFP)

La Federación Inglesa de Futbol confirmó a la agencia Press Association que se había producido un incidente, pero señaló que no podía aportar más información, dado que el asunto está en manos de la policía estadounidense.

"Estamos investigando un posible robo de equipamiento, de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City la noche del viernes, con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso", reportó el Departamento de Policía de Kansas, Misuri, al Daily Mail.

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La BBC señaló que se habrían realizado dos detenciones relacionadas con el incidente.

La selección que dirige Thomas Tuchel tiene previsto entrenarse por primera vez en Swope Soccer Village el sábado por la tarde, después del viaje desde el estado de Florida, donde el miércoles disputó su último amistoso ante Costa Rica.

A pesar del incidente, Tuchel y sus dirigidos se enfocan en el debut mundialista, el próximo miércoles ante Croacia. (Foto: AFP)

Inglaterra debutará en la Copa del Mundo el miércoles 17 de junio, enfrentando a Croacia por el Grupo L, que también incluye a Ghana y Panamá.