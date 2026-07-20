Aficionados argentinos causan disturbios en el Obelisco de Buenos Aires (videos)

Luego de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de Norteamérica 2026, aficionados argentinos ocasionaron disturbios y al menos 12 personas fueron capturadas.
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Miles de aficionados se congregaron en torno al Obelisco de Buenos Aires para alentar a la selección de Argentina, aferrados hasta el último minuto a otra remontada épica que nunca llegó y que perdió ante España la final del Mundial de la FIFA 2026.
Conforme pasaban las horas, más personas se sumaron a la plaza y el ambiente comenzó a parecerse a un festejo: hubo cánticos de tribuna, tamboriles, bocinazos, petardos y fuegos artificiales pese a la derrota.
La algarabía en el Obelisco terminó abruptamente cerca de la medianoche, cuando un grupo de individuos comenzó a arrojar botellas a la policía, que respondió con camiones hidrantes, gases y balas de goma.
Los disturbios acabaron con 12 detenidos, según informó la policía de la ciudad a la AFP.
En videos que circulan por medio de las redes sociales se observan los momentos de tensión que provocaron los aficionados, quienes tras la derrota decidieron atacar a las fuerzas de seguridad.
Tras la respuesta de los agentes, los aficionados comenzaron a dispersarse y tratando de huir de los gases, mientras otras personas grababan lo que ocurría, en una noche que terminó con imágenes lamentables para los argentinos.
*Con información de AFP