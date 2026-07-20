Así vimos a España y Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026

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España se coronó campeón mundial por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina en la final de United 2026, partido que dejó una actuación sobresaliente de sus once titulares y los seis que entraron de cambio.

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Aquí te compartimos nuestro análisis de los futbolistas españoles y argentinos que tuvieron minutos en la gran final de la Copa del Mundo 2026.

España hizo un Mundial espectacular y sumó una estrella más a su escudo. (Foto: AFP)

España

Portería: Unai Simón tuvo poca actividad bajo los tres palos, pues no recibió ningún disparo al arco; sin embargo, estuvo atento para salir a cortar los balones largos a la espalda de sus zagueros.

Defensa: Los laterales Pedro Porro y Marc Cucurella lograron anular los intentos de Nicolás González y Rodrigo De Paul por las bandas, mientras que Aymeric Laporte y Pau Cubarsí (mejor jugador joven del Mundial), se mostraron siempre atentos a los pelotazos que enviaron los argentinos.

Mediocampo: Rodri, el Balón de Oro de este Mundial, fue quien controló los tiempos del juego de inicio a fin. Sus compañeros Fabián Ruiz y Dani Olmo jugaron más sueltos y se sumaron al ataque, aunque tuvieron un partido más discreto y terminaron saliendo en el segundo tiempo.

Delantera: El goleador español en United 2026, Mikel Oyarzabal, esta vez no tuvo muchas chances de peligro y su único remate fue directo a las manos del "Dibu". Lamine Yamal fue el más incisivo en el ataque, siendo el futbolista en campo con más tiros y más regates, mientras que Alex Baena apoyó como segundo punta en la presión sobre los argentinos.

Suplentes: De la Fuente estuvo acertado con sus cambios. Ferran Torres hizo el gol de la victoria a pase de Nico Williams, mientras que Pedri y Merino entraron para controlar el balón, y Martín Zubimendi y Eric García dieron equilibrio en el medio campo y la defensa, sobre todo para aguantar el resultado hasta el final.

Argentina no pudo defender su título y cayó ante la Roja. (Foto: AFP)

Argentina

Portería: Emiliano Martínez hizo un partido casi perfecto. Completó 11 atajadas y mantuvo su arco en cero hasta el minuto 106, cuando Ferran consiguió vencerlo.

Defensa: La dupla de centrales de Lisandro Martínez y Cristian Romero hizo una gran actuación... hasta que ambos tuvieron que salir por molestias físicas. Gonzalo Montiel, por la derecha, se mostró firme ante los ataques incisivos de Cucurella, mientras que Tagliafico se impuso en 8 de 13 duelos terrestres.

Mediocampo: Fue la zona más floja de la Albiceleste. Enzo Fernández firmó una de sus peores actuaciones con la selección, incluyendo una expulsión que condicionó el partido. Rodrigo De Paul y Nicolás González no lograron sumarse al ataque con éxito y Alexis Mac Allister, que empezó bien, se fue diluyendo con el paso de los minutos.

Delantera: Julián Álvarez aportó garra y esfuerzo, como en casi todos los partidos, pero quedó muy lejos de la zona de peligro. Lionel Messi, por su parte, fue el alma del equipo y quien intentó hacer algo distinto; completó con éxito los 3 regates que intentó y su único disparo fue bloqueado por Mikel Merino.

Suplentes: Nahuel Molina sufrió la velocidad de Nico Williams, quien también le ganó en el cabezazo que termino en el gol ganador. Leandro Paredes condicionó su partido con una amarilla a pocos minutos de ingresar, mientras que Marcos Senesi, Facundo Medina y Nicolás Otamendi lograron suplir bien las bajas de los centrales titulares, pero el cerrojo cayó finalmente en la prórroga.