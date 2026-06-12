Aguirre busca "mejorar" el juego de México tras victoria en debut

-

El seleccionador mexicano Javier Aguirre reconoció este jueves, tras la victoria 2-0 sobre Sudáfrica en la apertura del Mundial 2026, que su equipo debe "mejorar algunas cositas" de cara al partido ante Corea del Sur, su próximo rival en el Grupo A.

En entrevista con un medio local al terminar el encuentro, Aguirre señaló que le "irrita" la forma "muy inocente" en que México perdió la pelota en la jugada que resultó en la expulsión del defensor César Montes, sobre el final del partido.

El técnico también alabó el desempeño del atacante Raúl Jiménez, quien anotó su primer gol en un Mundial. "Estoy muy contento con él", dijo el timonel sobre su goleador, quien celebró entre lágrimas al recordar el reciente fallecimiento de su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FOX Sports MX (@foxsportsmx)

Acerca de Julián Quiñones, quien abrió la cuenta del Tri ante los sudafricanos, a modo de broma comentó que el ariete pidió su cambio para recibir el aplauso de los más de 80.000 fanáticos que acudieron al Estadio Ciudad de México. Luego aclaró que la sustitución fue por cansancio.

El "Vasco" también fue crítico y dijo que "no le gustó" la primera parte de sus dirigidos, aunque reconoció que en la segunda mitad, con la expulsión y el segundo gol, se "relajaron" un poco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TV Azteca Deportes (@aztecadeportes)

En contraparte, Hugo Broos, entrenador belga que dirige a Sudáfrica, indicó que sus jugadores "no supieron encontrar los espacios" y que tienen que "trabajar en el juego ofensivo" en los lapsos en los que tienen el balón.

"Creo que de todas maneras jugamos un partido muy bueno, pero insisto, perdimos el balón donde no debíamos" añadió, reconociendo que su equipo no pudo contrarrestar la presión del Tri.